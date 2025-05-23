Генеральный менеджер «Трактора» Волков ответил на вопрос о своём будущем в клубе

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков ответил на вопрос о своём будущем в клубе и высказался относительно возможных изменений в тренерском штабе команды.

«По моему будущему скоро будет официальное объявление. По тренерскому штабу с Беном успели поговорить на эту тему, но сейчас такое опустошение… Вроде бы мы должны ликовать, что играли в финале, но есть ощущение, что мы могли сделать больше. Пока не было времени дать ответы на какие-то вопросы. Вчера мы многое обсудили, где мы сходимся, где расходимся, кто остаётся из тренерского штаба, а кто покидает. Но это ещё сырая информация. Наверняка будут изменения. Смотрим усиления как игроков, так и других аспектов – аналитических, видеоподготовки. Пока физически не было возможности проговорить это с главным тренером.

У Рафаэля Рише это был первый сезон во взрослом хоккее. У него было много мыслей, он приехал подготовленным. Можно сколько угодно говорить о нарисованных комбинациях, но исполняют игроки. Рафаэль провёл хорошую работу, я доволен, как он влился в коллектив. Об изменениях в тренерском штабе рано говорить, но по сравнению с прошлым сезоном прогресс есть. Мы ещё на стадиях формирования нашей культуры во всех аспектах игры», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.