Волков: «Локомотив» — флагман в работе школы. Хотим, чтобы наша вертикаль была эффективнее

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков оценил работу хоккейной школы «Локомотива» и высказался о развитии молодых хоккеистов в Челябинске.

— Из 25 человек «Локомотива» большая часть – выпускники их школы, а у нас таких шесть игроков. Может ли наша школа работать лучше, может, рассмотреть идею второй команды МХЛ?

— «Локомотив» — это флагман, на который стоит равняться в этом плане. Они эффективно готовят молодёжь, ребята переходят на уровень КХЛ и они выиграли Кубок. После всех трагических событий, которые унесли жизни перспективных хоккеистов, работа, проделанная академией, тренерским штабом, можно назвать эталонной.

Мы бы хотели, чтобы большинство наших ребят также имели возможность прогрессировать, играть за родной клуб. Пока те ребята, которые у нас в составе, выдерживают конкуренцию. Для завоевания Кубка неважно, кто где родился, важно создать конкурентоспособную команду. В этом году Рольгизер выглядел неплохо, Рыков. Но хотелось бы больше ребят, которые вносят более весомые достижения в игру. Хотели бы, чтобы вертикаль работала более эффективно. Мы постоянно поднимаем этот вопрос, не замыливаем его. Локальные успехи не вводят нас в заблуждение, главный критерий работы команд – подготовка ближайшего резерва, чтобы игроки получали место не по прописке, а по своим качествам. Предстоит ещё большой пласт работы. Тренерам команд МХЛ и ВХЛ были высказаны как положительные моменты, так и негативные, в основном – о количестве и качестве привлечённых в первую команду игроков, — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.