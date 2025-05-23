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Волков: к Коростелёву нет претензий, но обмен не сработал настолько, как планировалось

Волков: к Коростелёву нет претензий, но обмен не сработал настолько, как планировалось
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков оценил влияние прихода нападающего Никиты Коростелёва на игру команды.

— До дедлайна «Трактор» был одним из самых активных. Большинство трансферов себя оправдали, но обмен Коростелёва и Щучинова себя не оправдал? Есть информация, что Никита уйдёт из «Трактора».
— Когда мы подписали главного тренера, мы стали обсуждать игроков, тренер стал с ними знакомиться. В тренировочном лагере стали выявляться вещи, которые мы хотели улучшить, стали смотреть, кто соответствует требованиям тренера, кто может прибавить, какие качества нам надо улучшить. Эти обмены были с целью стать сильнее, габаритнее, мастеровитее. Обмен Котляревского на Коростелёва не могу сказать, что оправдал себя на 100%. Он пропустил время из-за травмы, но к нему нет претензий. Он выкладывался, работал, как мог. Конечно, хотелось бы от него больше голов, креатива. Но если давать оценку, этот обмен не сработал настолько, на сколько планировалось, — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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