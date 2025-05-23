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Генменеджер «Трактора» ответил на вопрос, сможет ли клуб сохранить Ткачёва

Генменеджер «Трактора» ответил на вопрос, сможет ли клуб сохранить Ткачёва
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков ответил на вопрос, сможет ли клуб сохранить капитана команды Владимира Ткачёва.

— «Трактор» не может позволить себе платёжку в 900 млн. Можно ли будет сохранить Ткачёва?
— Ткачёв провёл неоднозначный сезон, был капитаном, это наложило ответственность. Но по отношению к игре он всегда был честен, отдавал, что было, был командным игроком, играл большую роль в раздевалке, проявлял лидерство. Очень счастлив, что команда выбрала его, и он пронёс это знамя через весь сезон. Хотелось бы, чтобы он лучше показал себя в игровых аспектах, но у меня к нему претензий нет. По поводу его будущего пока не могу сказать. Учитываем потолок зарплат. Ребята не хотят разговаривать о будущем до конца плей-офф, сегодня первый день, когда будем конкретизировать какие-то вещи. В ходе дискуссий поймём по кандидатам, у которых заканчивается контракт. Пока не могу сказать по будущему Ткачёва, — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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