Алексей Волков: «Трактор» функционирует как топ-клуб

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что челябинский клуб на организационном уровне является командой топ-уровня.

— Чувствуете, что приближаетесь к топ-клубам?

— Я много изучал, как построен клуб изнутри, меня ни одна вещь не отпугнула. Был приятно удивлён и городом, есть стереотипы, что Челябинск не такой прогрессивный. Все ребята, кто сюда приезжает, удивлены в хорошем смысле. Организация топ-уровня, клуб самодостаточный, самобытный, под пристальным вниманием первого лица области, Текслер всегда интересуется нашими проблемами, поддерживает нас. Мы функционируем как топ-клуб, — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.