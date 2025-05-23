«Подождём его ощущений и реакций». Волков — о будущем Кэмпфера в «Тракторе»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о будущем защитника Стивена Кэмпфера в челябинском клубе.

— Как будут дальше строиться отношения с Кэмпфером?

— Стивен не вызывал у меня сомнений при подписании, это лидер, мужик, который играет сердцем, жертвует телом. В таком возрасте такие болячки небыстро заживают. Он один из героев плей-офф, который играл с травмами, с которыми другие игроки бы сказали, что надо поберечься. О своём будущем он, наверное, и сам ещё не знает. Мы выдержим паузу. Его желание играть в «Тракторе», это человек, который вёл команду за собой, не щадил себя, был одним из самых быстрых игроков. Стив пришёлся ко двору. Подождём его ощущений и реакций, я с ним тоже поговорю.

— Сделать Светлакова самым дорогим игроком команды было правильным решением?

— Андрей имел на руках достаточно предложений, некоторые были выше нашего. Наша личная беседа, планы наверняка ему понравились, он состоявшийся игрок, который сам выбирает своё будущее. Человек выиграл три Кубка, такой априори принесёт культуру, характер. По поводу зарплаты всегда дискуссионная тема, но, если игрок нужен команде, не вижу проблем сделать максимальное предложение, — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.