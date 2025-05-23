Волков: у «Трактора» нет бюджета на оффершиты, сами понимаете, какие там суммы

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что у челябинцев нет возможности делать контрактные предложения игрокам других клубов.

— Есть ли у «Трактора» возможность делать оффершиты?

— Мы не имеет огромного спонсора. Живём в достатке, но лишнего бюджета на выкуп игроков… Вы сами понимаете, какие там суммы, у нас такой возможности нет. Этот инструмент не будем использовать, будем работать переговорами с НСА. Могут ли на наших игроков этот инструмент применить? Наверняка да, думаю, многим клубам нравятся наши ОСА. У ОСА есть своя точка зрения, сколько они должны стоит на рынке, у меня – своя. Не всегда эти точки соприкасаются. Мы готовы реагировать на такого рода действия, но мы для привлечения игроков не будем использовать оффершит, — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.