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Главный тренер «Трактора» Гру пожелал удачи Шабанову в НХЛ

Главный тренер «Трактора» Гру пожелал удачи Шабанову в НХЛ
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру пожелал удачи нападающему Максиму Шабанову, если форвард уедет в Национальную хоккейную лигу.

«Нам очень повезло, что мы застали этот период Шабанова, местного воспитанника. Если он уедет в НХЛ, желаю ему удачи», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

24-летний Шабанов провёл в Кубке Гагарина — 2025 21 игру и набрал 20 (10+10) очков. В регулярном сезоне-2024/2025 на счету Максима 65 встреч, в которых форвард забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи.

Шабанов вошёл в список номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярки.

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