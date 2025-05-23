«В историю входят не стили, а результаты». А. Коваленко — о победе «Локомотива»

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о победе «Локомотива» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

— Тем, кто не бывает в Ярославле, это чемпионство трудно оценить. Ярославль – город, где хоккей с большим отрывом – спорт номер один, к «Локомотиву» здесь совершенно особое отношение. Тем более после всех трагических событий. Поэтому сейчас в городе большой праздник, болельщики считают, что чемпионский кубок вернулся домой!

Хочу поздравить с этой великолепной победой игроков, тренеров и руководителей «Локомотива». Она выстрадана – и абсолютно закономерна. «Локомотив» не дал усомниться в своём превосходстве в финальной серии, сыграл с запасом, в нужный момент прибавлял. Большая победа!

— Многие сетуют на незрелищный стиль игры «Локомотива», который много внимания уделяет обороне. Согласны с критикой?

— Уже говорил о том, что в историю входят не стили, а результаты. Четверть века назад наш «Локомотив» был, наверное, самой атакующей командой лиги. Ну и что, разве кто-то об этом помнит? Вот и теперь никому не интересно, за счёт какой игры Ярославль взял чемпионство. Оно уже в истории – и это главное, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.