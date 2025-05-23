Генменеджер «Трактора» Волков оценил обмены Юртайкина и Сикуры по ходу сезона

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал обмены нападающих Данила Юртайкина и Дилана Сикуры в «Ладу» и московское «Динамо» соответственно.

«Обмен Сафина проистекал из обмена Яппарова на Ибрагимова, в прошлом сезоне Юртайкин был обменян на Фатеева. Юртайкин получил несколько травм и был недоволен своей ролью, о чём официально заявлял, что хотел бы сменить команду и считает, что должен играть больше. Мы посмотрели, на кого его можно обменять, и вариант с Сафиным был актуальным. Решили, что этот обмен пойдёт нам на пользу. Сыграл ли Остап так, как мы рассчитывали? Наверное, нет, мог сыграть лучше. Некоторым игрокам сложно по ходу сезона встроиться в рабочий коллектив, может, он не влился так быстро, как мы рассчитывали.

Сикура – отличный игрок и человек, но мы и он сам не смог найти свою роль в команде. Этому предшествовала травма кисти. Были вспышки его игры, которые давали уверенность, что это, возможно, старт чего-то большого. Но чёрные полосы чередовались с белыми и в последней игре в Череповце, уже в дедлайн он играл в четвёртом звене, где не выглядел игроком, на которого мы бы могли рассчитывать в плей-офф. Решение об обмене произошло на ленточке переходов. «Динамо» отыграло матч, мы связались с их генменеджером, они решили, что такой игрок им нужен. Мы получили Гуськова и Прибыльского. Прибыльский – перспективный праворукий защитник, с Гуськовым не получилось, он не смог завоевать место в составе. Цель обмена Дилана была коммерческой, освободить бюджет, у него был достаточно тяжёлый контракт», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.