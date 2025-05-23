Гру — о слухах в плей-офф об уходе из «Трактора»: когда у меня есть работа, не ищу другую

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру отреагировал на слухи во время плей-офф, что он может покинуть челябинский клуб.

— По ходу серии с «Динамо» были слухи, что вы можете покинуть «Трактор». Можете ли их опровергнуть?

— Я никогда не комментирую слухи. И когда я тренирую команду, то другую работу никогда не ищу, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Бенуа Гру вывел «Трактор» в финал Кубка Гагарина в свой первый год работы в клубе. В финальной серии плей-офф КХЛ челябинская команда проиграла «Локомотиву» со счётом 1-4.

Ранее Гру пожелал удачи нападающему Максиму Шабанову, если форвард уедет в Национальную хоккейную лигу.