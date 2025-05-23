Рыбин: каток вместимостью 1500 зрителей будет принимать решающий матч МХЛ? Абсурд!

Экс-нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин прокомментировал решение руководства «Спартака» о проведении седьмого матча финальной серии МХЛ МХК «Спартак» — «СКА-1946» в Ледовом дворце «Сокольники», вмещающем 1538 зрителей, в то время как остальные матчи проводились в «Мегаспорте» вместимостью 12 396 человек.

«Для меня сложившаяся ситуация непонятна. Почему изначально нельзя было предположить, что в финальной серии будет все семь матчей, а так как МХК «Спартак» финишировал на Западе первым, он будет иметь преимущество своей площадки? Этот вопрос должен был быть решён изначально.

Если все знали, что «Мегаспорт» не сможет принять седьмой матч серии, нужно было заранее искать замену, договариваться с другой ареной. Не играть же решающий матч на тренировочном катке, откуда нельзя сделать полноценную трансляцию на ТВ. Мы хотим развивать хоккей, чтобы на него ходили, его смотрели и что получаем теперь? Каток вместимостью в 1500 зрителей будет принимать решающий матч финала Кубка Харламова? Полнейший абсурд!» — сказал Рыбин «Чемпионату».