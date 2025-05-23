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«Амур» продлил контракты с двумя нападающими

«Амур» продлил контракты с двумя нападающими
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«Амур» продлил контракты с двумя нападающими — Игнат Коротких подписал новый контракт на один сезон и Роман Макаров подписал соглашение также на один сезон, но контракт носит двусторонний характер. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

22-летний Коротких провёл за «Амур» 96 матчей в регулярных чемпионатах и пять матчей в плей-офф, в которых суммарно он набрал 29 (10+29) очков.

21-летний Макаров дебютировал в системе «Амура» в сезоне-2023/2024. В КХЛ на его счету 26 встреч и одна заброшенная шайба.

Напомним, «Амур» завершил регулярный сезон-2024/2025 на предпоследнем месте в сводной таблице Континентальной хоккейной лиги, набрав 44 очка в 68 матчах.

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