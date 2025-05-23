Защитник Тимур Ахияров остаётся в «Сибири» ещё на один сезон

«Сибирь» подписала новый однолетний контракт с 25-летним защитником Тимуром Ахияровым. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

В прошлом сезоне защитник провёл 53 матча в регулярном чемпионате, забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Тимур занял шестое место в регулярке КХЛ по заблокированным броскам – 145. В плей-офф Ахияров сыграл семь матчей, отдал одну передачу и заблокировал 31 бросок соперника. Всего на счету защитника 201 матч в КХЛ, восемь заброшенных шайб и 16 голевых передач.

Напомним, новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи матчах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.