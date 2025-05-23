Черкас — о драках МХК «Спартак»: не исключаю, что кто-то из руководства отдаёт эти приказы

Бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас разочарован поведением игроков «Спартака» в финале Кубка Харламова. Заслуженный тренер России считает, что грубость хоккеистов московской команды портит впечатление от решающих матчей.

«Финал Кубка Харламова был бы эталонным, если бы не поведение некоторых игроков «Спартака». Понимаю, что команда очень хочет стать чемпионом и что обидно упускать серию с 3-0, но это не повод переходить черту, превращая хоккей в маргинальное шоу. Откровенные попытки травмировать вратаря Заврагина, постоянная грязная игра уже далеко за гранью фола, постоянные провокации и потасовки – такое не ценится даже в плей-офф.

Хоккей – это всё же спорт, и нужно уходить со льда с гордостью, а не трусливо убегать в раздевалку после очередной подлости. Даже в решающих матчах есть черта, пересекать которую своими действиями нельзя.

Возникает вопрос: кому выгодно такое поведение? Было ли это инициативой тренерского штаба, у которого закончились наработки и идеи, как остановить соперника? Или это решение из VIP-ложи? Не исключаю, что именно кто-то из руководства отдаёт эти приказы. То, что драки – не случайность, стало понятно сразу же, когда на третий период спартаковцы выпустили четвёртое звено, которые устроили это всё сразу после вбрасывания.

Кто бы ни принял это решение, этот человек должен быть удалён от хоккея, потому что подобные методы дискредитируют клуб и портят впечатления от шикарного финала. Вместо демонстрации мастерства и воли к победе «Спартак» выбрал путь провокаций. Хочется верить, что в решающем матче хоккеисты вспомнят, что чемпионами становятся не грубостью, а благодаря таланту, мастерству, уважению к сопернику и к хоккею», — сказал Черкас «Чемпионату».