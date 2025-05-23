«Торпедо-Горький» — «Химик»: трансляция матча серии плей-офф ВХЛ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 23 мая, пройдёт четвёртая встреча финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. В 19:00 мск «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) примет на своём льду «Химик» (Воскресенск). Счёт в серии — 2-1 в пользу нижегородской команды. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, результаты в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядят следующим образом:

«Динамо-Санкт-Петербург» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3-4;

«Химик» (Воскресенск) — «Югра» — 4-1.

Борьба в финальной серии Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.