«Торпедо-Горький» — «Химик»: трансляция матча серии плей-офф ВХЛ начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 23 мая, пройдёт четвёртая встреча финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. В 19:00 мск «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) примет на своём льду «Химик» (Воскресенск). Счёт в серии — 2-1 в пользу нижегородской команды. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
23 мая 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, результаты в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядят следующим образом:
«Динамо-Санкт-Петербург» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3-4;
«Химик» (Воскресенск) — «Югра» — 4-1.
Борьба в финальной серии Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.
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