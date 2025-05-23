Кожевников: Игоря Никитина надо делать главным тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил победу «Локомотива» в Кубке Гагарина и высказался о работе главного тренера железнодорожников Игоря Никитина.

«Локомотив» – это атомный экспресс. И было ясно, что они выиграют Кубок Гагарина. Также понятно, что Игорь Никитин получит звание лучшего тренера сезона. Он красавец и свой высокий уровень доказал уже не один раз. Ведь раньше Никитин и ЦСКА сделал победителем Кубка Гагарина. Игоря Никитина надо делать главным тренером сборной России», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Игорь Никитин вошёл в список номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2024/2025.