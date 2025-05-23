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«Все скоро узнают, где меня ждать». Нападающий «Ак Барса» Сафонов — об игре в НХЛ

«Все скоро узнают, где меня ждать». Нападающий «Ак Барса» Сафонов — об игре в НХЛ
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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о возможном отъезде в Национальную хоккейную лигу. В 2021 году он был выбран в шестом раунде под общим 172-м номером клубом «Чикаго Блэкхоукс».

— Думаю, все скоро узнают, где меня ждать. Увидим. Пока ничего не готов говорить. Как станет известно, где я продолжу карьеру, так сразу все об этом узнают.

– Было ли у вас в последние годы общение с «Чикаго»?
– Да, я общался. Мне скидывали видео, показывали моменты, которые хотели бы видеть в моём исполнении. Бывало, что они разбирали мои действия на льду: не полные игры, а какие-то отрезки.

– Звали ли из «Чикаго» в тренировочные лагеря?
– Звали, но я так и не доехал до них. Каждый раз были разные обстоятельства, из-за которых не мог добраться, — приводит слова Сафонова «БИЗНЕС Online».

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