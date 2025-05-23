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Новый главный тренер «Омских Крыльев» рассказал о поставленных руководством целях

Новый главный тренер «Омских Крыльев» рассказал о поставленных руководством целях
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Новый главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл ответил на вопрос, какие цели ставит перед ним руководство клуба.

«План состоит в том, чтобы создать культуру, начиная с академии, МХЛ, ВХЛ, чтобы мы все встали в одну линию с КХЛ. Мы хотим воспитать лучших молодых игроков в России. И мы хотим быть клубом, куда стремятся попасть. Мы хотим создать систему, при которой наши молодые игроки, выступающие в МХЛ или ВХЛ, были готовы играть в КХЛ. И мы хотим внедрить единую систему, одинаковые ценности, одну идентичность.

У нас будет своя команда. Мы хотим выигрывать свой чемпионат. Но также важно, чтобы мы играли по одной системе, и многие вещи будут одинаковыми. В отношении того, как в КХЛ идёт работа с Ги Буше. В конечном итоге мы хотим убедиться, что игроки готовы сделать следующий шаг. У нас будет одна идентичность, и это будет омская идентичность», — сказал Робитайл на видео в телеграм-канале «Авангарда».

Луи Робитайлу 43 года, он тренирует с 2011 года и большую часть своей карьеры провёл в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Также работал с молодёжными сборными Канады разных возрастов в качестве ассистента главного тренера, в 2015 году выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира, в 2022 – золотую медаль молодёжного чемпионата мира.

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