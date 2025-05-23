«Снимаю шляпу перед датчанами». Маккиннон высказался о вылете сборной Канады с ЧМ-2025

Форвард сборной Канады Натан Маккиннон высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира — 2025. Канадцы завершили выступление на турнире, проиграв сборной Дании (1:2) в 1/4 финала.

«Снимаю шляпу перед датчанами. У них был хороший план на игру, и они его придерживались. С нашей стороны недооценки не было. Мы очень хорошо начали, обычно так не бывает, если недооцениваешь соперника. В хоккее бывают странности, в одном матче может произойти всё что угодно. В спорте каждый день случаются сюрпризы», – приводит слова Маккиннона Aftonbladet.

Сборная Канады вылетела в 1/4 финала чемпионата мира впервые за 11 лет. На мировом первенстве 2014 года североамериканская команда уступила сборной Финляндии со счётом 2:3.