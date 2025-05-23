«Снимаю шляпу перед датчанами». Маккиннон высказался о вылете сборной Канады с ЧМ-2025
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Форвард сборной Канады Натан Маккиннон высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира — 2025. Канадцы завершили выступление на турнире, проиграв сборной Дании (1:2) в 1/4 финала.
ЧМ-2025 . 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
Дания
1:0 Санхайм (Кросби, Конечны) – 45:17 1:1 Элерс (Лауридсен, Русселль) – 57:43 1:2 Олесен (Йенсен, Русселль) – 59:11
«Снимаю шляпу перед датчанами. У них был хороший план на игру, и они его придерживались. С нашей стороны недооценки не было. Мы очень хорошо начали, обычно так не бывает, если недооцениваешь соперника. В хоккее бывают странности, в одном матче может произойти всё что угодно. В спорте каждый день случаются сюрпризы», – приводит слова Маккиннона Aftonbladet.
Сборная Канады вылетела в 1/4 финала чемпионата мира впервые за 11 лет. На мировом первенстве 2014 года североамериканская команда уступила сборной Финляндии со счётом 2:3.
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