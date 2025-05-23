«Флорида» отреагировала на призыв фаната учредить праздник в честь Бобровского

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:0, 2-0) отразил все броски в створ своих ворот. Один из фанатов клуба обратил внимание, что вратарь три года подряд оформляет шат-аут в матче плей-офф 22 мая.
Болельщик выступил за введение праздника имени голкипера. «Я провозглашаю 22 мая Днём Сергея Бобровского», — написал фанат в соцсети X (ранее Twitter). Пресс-служба «Флориды» быстро отреагировала на пост болельщика: «Где подписаться, чтобы сделать этот праздник официальным?»
В матче, состоявшемся в ночь на 22 мая, Бобровский отразил все 17 бросков «Каролины», также 22 мая 2024 года голкипер оформил шат-аут в первой игре серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», а 22 мая 2023 года — в третьей игре серии с «Харрикейнз».
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