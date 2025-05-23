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«Флорида» отреагировала на призыв фаната учредить праздник в честь Бобровского

«Флорида» отреагировала на призыв фаната учредить праздник в честь Бобровского
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (5:0, 2-0) отразил все броски в створ своих ворот. Один из фанатов клуба обратил внимание, что вратарь три года подряд оформляет шат-аут в матче плей-офф 22 мая.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17     0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41     0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp)     0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21     0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)    

Болельщик выступил за введение праздника имени голкипера. «Я провозглашаю 22 мая Днём Сергея Бобровского», — написал фанат в соцсети X (ранее Twitter). Пресс-служба «Флориды» быстро отреагировала на пост болельщика: «Где подписаться, чтобы сделать этот праздник официальным?»

В матче, состоявшемся в ночь на 22 мая, Бобровский отразил все 17 бросков «Каролины», также 22 мая 2024 года голкипер оформил шат-аут в первой игре серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», а 22 мая 2023 года — в третьей игре серии с «Харрикейнз».

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