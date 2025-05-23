Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» продлил контракт с голкипером Семёном Вязовым

«Салават Юлаев» продлил контракт с голкипером Семёном Вязовым
Комментарии

«Салават Юлаев» продлил контракт с голкипером Семёном Вязовым на два года. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В минувшем сезоне 22-летний вратарь провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и девять встреч в плей-офф, в общей сложности одержав 18 побед и пять матчей сыграв «на ноль». Коэффициент надёжности составил 1,95 при 93,4% отражённых бросков. Также Семён стал номинантом на приз имени Алексея Черепанова —лучшему новичку сезона-2024/2025.

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный сезон-2024/2025 на третьем месте в сводной таблице Континентальной хоккейной лиги, набрав 93 очка в 68 матчах. В плей-офф Кубка Гагарина уфимский клуб дошёл до стадии полуфиналов, где проиграл в серии «Локомотиву» со счётом 1-4.

Материалы по теме
Главный тренер «Салавата» рассказал, в чём Вязовой сыграл лучше, чем Самонов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android