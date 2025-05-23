«Салават Юлаев» продлил контракт с голкипером Семёном Вязовым на два года. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В минувшем сезоне 22-летний вратарь провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и девять встреч в плей-офф, в общей сложности одержав 18 побед и пять матчей сыграв «на ноль». Коэффициент надёжности составил 1,95 при 93,4% отражённых бросков. Также Семён стал номинантом на приз имени Алексея Черепанова —лучшему новичку сезона-2024/2025.

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный сезон-2024/2025 на третьем месте в сводной таблице Континентальной хоккейной лиги, набрав 93 очка в 68 матчах. В плей-офф Кубка Гагарина уфимский клуб дошёл до стадии полуфиналов, где проиграл в серии «Локомотиву» со счётом 1-4.