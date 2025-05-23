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Агент Ливо отреагировал на слухи о возможном расторжении контракта с «Салаватом Юлаевым»

Агент Ливо отреагировал на слухи о возможном расторжении контракта с «Салаватом Юлаевым»
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Комментарии

Хоккейный агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, прокомментировал слухи о возможном расторжении контракта игрока с клубом.

— Действительно ли «Салават Юлаев» расторгнет контракт с Джошем Ливо?
— Первый раз об этом слышу, ко мне никто не обращался и не звонил. Я такого не знаю.

— В прессе пишут, что соглашение будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
— У меня нет такой информации. И почему оно должно расторгаться по обоюдному согласию сторон, когда в контракте стоят наши подписи о двухлетнем соглашении? Повторюсь, в первый раз слышу всё это, — сказал Ботев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В розыгрыше Кубка Гагарина 31-летний Ливо провёл 14 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков. В регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025 форвард стал лучшим бомбардиром, набрав 80 (49+31) очков, и снайпером, записав на свой счёт 49 голов.

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