В «Салавате Юлаеве» опровергли информацию о вероятном расторжении контракта с Ливо

Канадский форвард Джош Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» по ходу прошедшего сезона на два года. Никаких разговоров о расторжении соглашения между клубом и игроком нет. Об этом сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в клубе.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном расторжении контракта между клубом и игроком по обоюдному согласию сторон.

В розыгрыше Кубка Гагарина 31-летний Ливо провёл 14 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков. В регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025 форвард стал лучшим бомбардиром, набрав 80 (49+31) очков, и снайпером, записав на свой счёт 49 голов.

Ранее агент хоккеиста прокомментировал информацию о вероятном расторжении контракта.