Сборную России по хоккею не допустили на Олимпиаду-2026 — источник

Сборную России по хоккею не допустили на Олимпиаду 2026 года. Об этом сообщает латвийский портал Sportacentrs.

По информации источника, на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея в Стокгольме было принято решение, что на основании договорённостей между ИИХФ и Международным олимпийским комитетом (МОК) Россия не будет участвовать в хоккейном турнире зимних Олимпийских игр 2026 года.

Однако отметим, что ИИХФ не принимает решения по недопуску России и Беларуси до Олимпиады.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается в мае 2025 года.