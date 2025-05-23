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Сборную России по хоккею не допустили на Олимпиаду-2026 — источник

Сборную России по хоккею не допустили на Олимпиаду-2026 — источник
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Сборную России по хоккею не допустили на Олимпиаду 2026 года. Об этом сообщает латвийский портал Sportacentrs.

По информации источника, на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея в Стокгольме было принято решение, что на основании договорённостей между ИИХФ и Международным олимпийским комитетом (МОК) Россия не будет участвовать в хоккейном турнире зимних Олимпийских игр 2026 года.

Однако отметим, что ИИХФ не принимает решения по недопуску России и Беларуси до Олимпиады.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается в мае 2025 года.

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