Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нам надрали задницу». Форвард «Каролины» Стаал — о 0:5 от «Флориды»

«Нам надрали задницу». Форвард «Каролины» Стаал — о 0:5 от «Флориды»
Комментарии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал эмоционально отреагировал на поражение от «Флориды Пантерз» во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли. «Пантеры» одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17     0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41     0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp)     0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21     0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)    

«Нам надрали задницу. Особенно в начале игры. Они сразу же набросились на нас и повели в счёте. После этого стало ещё хуже», – приводит слова Стаала журналист Уолт Рафф на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в первом периоде «ураганы» пропустили три шайбы. За первые 40 минут команде удалось нанести семь бросков в створ ворот соперника, всего в матче – 17.

Следующая встреча между командами состоится в ночь на 25 мая в Санрайзе (Флорида, США).

Материалы по теме
«Флорида» уничтожает! Чемпион НХЛ в двух шагах от финала, Бобровский сравнялся с легендой
Видео
«Флорида» уничтожает! Чемпион НХЛ в двух шагах от финала, Бобровский сравнялся с легендой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android