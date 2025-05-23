«Нам надрали задницу». Форвард «Каролины» Стаал — о 0:5 от «Флориды»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал эмоционально отреагировал на поражение от «Флориды Пантерз» во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли. «Пантеры» одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0.

«Нам надрали задницу. Особенно в начале игры. Они сразу же набросились на нас и повели в счёте. После этого стало ещё хуже», – приводит слова Стаала журналист Уолт Рафф на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в первом периоде «ураганы» пропустили три шайбы. За первые 40 минут команде удалось нанести семь бросков в створ ворот соперника, всего в матче – 17.

Следующая встреча между командами состоится в ночь на 25 мая в Санрайзе (Флорида, США).