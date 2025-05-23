«Нам надрали задницу». Форвард «Каролины» Стаал — о 0:5 от «Флориды»
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал эмоционально отреагировал на поражение от «Флориды Пантерз» во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли. «Пантеры» одержали победу с результатом 5:0 и выигрывают в серии со счётом 2-0.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Ткачук, Беннетт) – 01:17 0:2 Ткачук (Вераге, Миккола) – 11:41 0:3 Беннетт (Вераге, Родригес) – 15:50 (pp) 0:4 Беннетт (Вераге, Экблад) – 39:21 0:5 Барков (Экблад, Родригес) – 53:49 (pp)
«Нам надрали задницу. Особенно в начале игры. Они сразу же набросились на нас и повели в счёте. После этого стало ещё хуже», – приводит слова Стаала журналист Уолт Рафф на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Напомним, в первом периоде «ураганы» пропустили три шайбы. За первые 40 минут команде удалось нанести семь бросков в створ ворот соперника, всего в матче – 17.
Следующая встреча между командами состоится в ночь на 25 мая в Санрайзе (Флорида, США).
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