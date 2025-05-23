НХЛ назвала претендентов на приз лучшему генменеджеру сезона

Кевин Чевелдейофф из «Виннипег Джетс», Джим Нилл из «Даллас Старз» и Билл Зито из «Флорида Пантерз» стали финалистами премии имени Джима Грегори — награды лучшему генеральному менеджеру сезона Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

55-летний Чевелдейофф находится на своём посту 14-й сезон, при нём команда выходит в плей-офф в семи из последних восьми сезонов. Он стал финалистом премии во второй раз, в сезоне-2017/2018 занял второе место.

67-летний Нилл пребывает в должности генерального менеджера с сезона-2013/2014. Он стал финалистом в пятый раз, ранее, в последних двух сезонах, был победителем. По итогам сезонов-2015/2016 и 2019/2020 он занимал третье место в голосовании.

60-летний Зито стал финалистом в третий сезон подряд и в четвёртый раз за все пять сезонов, что пребывает на своём посту во «Флориде». Он занял третье место в 2021, 2023 и 2024 годах.

Премия генеральному менеджеру года НХЛ впервые была вручена в сезоне-2009/2010. В сезоне-2019/2020 она была переименована в честь Джима Грегори, члена Зала хоккейной славы, который в течение четырёх десятилетий занимал пост генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс» и руководителя лиги.