ФХР отреагировала на новости о недопуске сборной России до ОИ-2026

Федерация хоккея России сделала официальное заявление на фоне новостей о недопуске сборной России до участия в хоккейном турнире на Олимпийских играх 2026 года.

«В рамках Конгресса Международной федерации хоккея был затронут вопрос участия сборных команд России в зимних Олимпийских играх 2026 года. ИИХФ, ОКР и ФХР летом проведут дополнительные консультации по этому вопросу. Окончательное решение будет принято позднее», — сказано в сообщении ФХР в телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщили, что на основании договорённостей между ИИХФ и Международным олимпийским комитетом (МОК) было принято решение о недопуске российской команды до Олимпиады.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается в мае 2025 года.