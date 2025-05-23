Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пашков: «Локомотив» ждёт очень сложный сезон, болельщиков может постигнуть разочарование

Пашков: «Локомотив» ждёт очень сложный сезон, болельщиков может постигнуть разочарование
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал о сложностях, с которыми «Локомотив» может столкнуться в следующем сезоне после победы команды в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

«Уверенности «Локомотива» можно только позавидовать. Они целиком и полностью утвердили себя на первом месте — это факт. Думаю, это не было неожиданностью для болельщиков и специалистов. Клуб целый ряд лет стремился к такому успеху, а с приходом Никитина стремление выразилось в победный сезон.

Но, думаю, «Локомотив» ждёт очень сложный сезон. Будет непросто одновременно решить проблемы с мотивацией и сохранить костяк. Не исключаю, что болельщиков может постигнуть и разочарование. С другой стороны, подобный опыт у клуба есть — с Владимиром Вуйтеком в 2003-м «Локомотив» защитил титул», — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Путь «Локомотива» к чемпионству — романтика, почти пропавшая в спорте
Путь «Локомотива» к чемпионству — романтика, почти пропавшая в спорте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android