Пашков: «Локомотив» ждёт очень сложный сезон, болельщиков может постигнуть разочарование

Олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал о сложностях, с которыми «Локомотив» может столкнуться в следующем сезоне после победы команды в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

«Уверенности «Локомотива» можно только позавидовать. Они целиком и полностью утвердили себя на первом месте — это факт. Думаю, это не было неожиданностью для болельщиков и специалистов. Клуб целый ряд лет стремился к такому успеху, а с приходом Никитина стремление выразилось в победный сезон.

Но, думаю, «Локомотив» ждёт очень сложный сезон. Будет непросто одновременно решить проблемы с мотивацией и сохранить костяк. Не исключаю, что болельщиков может постигнуть и разочарование. С другой стороны, подобный опыт у клуба есть — с Владимиром Вуйтеком в 2003-м «Локомотив» защитил титул», — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».