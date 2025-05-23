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Форвард «СКА-1946» Лутфуллин: есть ощущение, что мы творим историю

Форвард «СКА-1946» Лутфуллин: есть ощущение, что мы творим историю
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Нападающий «СКА-1946» Игнат Лутфуллин высказался о победе своей команды в шестом матче финальной серии Кубка Харламова с МХК «Спартак» (5:2, 3-3). Напомним, армейцы стали первой командой в истории МХЛ, которая отыгралась с 0-3 в серии плей-офф.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 6-й матч
22 мая 2025, четверг. 19:45 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
МХК Спартак
Москва
1:0 Короткий (Поляков, Выдренков) – 10:09 (5x5)     2:0 Суздорф (Кол, Короткий) – 17:56 (5x5)     3:0 Капчук (Билинчук, Нугманов) – 33:57 (5x5)     4:0 Выдренков (Короткий, Филиппов) – 46:37 (5x4)     4:1 Гаврилов (Овчинников, Варюшкин) – 47:22 (5x4)     5:1 Нугманов (Кол, Лутфуллин) – 49:52 (5x5)     5:2 Гаврилов (Рябов) – 50:32 (5x4)    

«Конечно, есть ощущение, что мы творим историю. Никто не сдавался после счёта 0-3 в серии. Продолжали играть и гнуть свою линию. Сейчас нам осталось сделать самый важный и последний шаг. В третьем периоде нашу первую тройку захотели вывести из строя. Не знаю, была это тренерская установка или ребята сами захотели так сделать. Но так нельзя играть. Проигрывать нужно с достоинством.

Пришлось ребятам драться, мы ответили на это голами. Надо дальше гнуть свою линию. Думаю, такой грязи дальше не будет. Полагаю, туда поставят лучших судей, чтобы матч был интересным, с голами, а не драками», – приводит слова Лутфуллина «РБ Спорт».

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