Форвард «СКА-1946» Лутфуллин: есть ощущение, что мы творим историю

Нападающий «СКА-1946» Игнат Лутфуллин высказался о победе своей команды в шестом матче финальной серии Кубка Харламова с МХК «Спартак» (5:2, 3-3). Напомним, армейцы стали первой командой в истории МХЛ, которая отыгралась с 0-3 в серии плей-офф.

«Конечно, есть ощущение, что мы творим историю. Никто не сдавался после счёта 0-3 в серии. Продолжали играть и гнуть свою линию. Сейчас нам осталось сделать самый важный и последний шаг. В третьем периоде нашу первую тройку захотели вывести из строя. Не знаю, была это тренерская установка или ребята сами захотели так сделать. Но так нельзя играть. Проигрывать нужно с достоинством.

Пришлось ребятам драться, мы ответили на это голами. Надо дальше гнуть свою линию. Думаю, такой грязи дальше не будет. Полагаю, туда поставят лучших судей, чтобы матч был интересным, с голами, а не драками», – приводит слова Лутфуллина «РБ Спорт».