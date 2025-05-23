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Forbes представил рейтинг самых эффективных клубов России, в топ-10 — четыре команды КХЛ

Forbes представил рейтинг самых эффективных клубов России, в топ-10 — четыре команды КХЛ
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Forbes Russia представил ежегодный рейтинг эффективности работы менеджмента профессиональных спортивных клубов России. В данный список из 25 клубов включены команды из Российской Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги и Единой лиги ВТБ. Всего в топ попали 14 хоккейных клубов.

Первые пять мест рейтинга занимают футбольные команды. На шестой строчке расположился омский «Авангард», став тем самым наиболее эффективным клубом КХЛ. Следом, на седьмом месте, идёт СКА. В топ-10 вошли ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург», занявшие девятое и 10-е место, соответственно.

В рейтинг также попали «Трактор» (12-е место), «Ак Барс» (13-е), «Автомобилист» (15-е), «Салават Юлаев» (17-е), московское «Динамо» (18-е), «Спартак» (20-е), «Торпедо» (21-е), «Сибирь» (22-е), «Северсталь» (23-е), «Лада» (24-е).

Данный топ составляется из нескольких критериев: средняя посещаемость домашних матчей (10% от общего веса), средняя заполняемость арены на домашних матчах (10%), выручка клуба (5%), прибыль и убыток клуба (5%). аудитория соцсетей (15%), популярность в соцмедиа (15%), индекс интереса интернет-аудитории (15%) и спортивные результаты (25%).

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