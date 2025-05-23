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«Химик» победил «Торпедо-Горький» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф ВХЛ

«Химик» победил «Торпедо-Горький» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф ВХЛ
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России, в котором местное «Торпедо-Горький» принимало на своём льду «Химик» из Воскресенска. Гости одержали победу со счётом 3:2 и сравняли счёт в серии — 2-2.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
23 мая 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Химик
Воскресенск
0:1 Ефремов (Чезганов) – 35:09 (5x5)     0:2 Корбит (Савиков, Усманов) – 48:27 (5x4)     1:2 Шавин (Свищёв, Чефанов) – 50:43 (5x5)     1:3 Пивчулин (Егоров, Корбит) – 55:20 (5x5)     2:3 Чесноков (Опалев, Виноградов) – 59:12 (6x5)    

На 36-й минуте встречи счёт открыл Никита Ефремов с передачи Егора Чезганова. На 49-й минуте Прохор Корбит с передач Егора Савикова и Даниэля Усманова удвоил преимущество «Химика». На 51-й минуте Никита Шавин отыграл одну шайбу. Ему ассистировали Кирилл Свищёв и Илья Чефанов. На 57-й минуте Данил Пивчулин забил третий гол гостей. На последней минуте матча Глеб Чесноков установил окончательный счёт — 2:3.

Напомним, борьба в финальной серии Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.

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