«Химик» победил «Торпедо-Горький» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф ВХЛ

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России, в котором местное «Торпедо-Горький» принимало на своём льду «Химик» из Воскресенска. Гости одержали победу со счётом 3:2 и сравняли счёт в серии — 2-2.
На 36-й минуте встречи счёт открыл Никита Ефремов с передачи Егора Чезганова. На 49-й минуте Прохор Корбит с передач Егора Савикова и Даниэля Усманова удвоил преимущество «Химика». На 51-й минуте Никита Шавин отыграл одну шайбу. Ему ассистировали Кирилл Свищёв и Илья Чефанов. На 57-й минуте Данил Пивчулин забил третий гол гостей. На последней минуте матча Глеб Чесноков установил окончательный счёт — 2:3.
Напомним, борьба в финальной серии Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.
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