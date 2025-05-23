«Химик» победил «Торпедо-Горький» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф ВХЛ

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России, в котором местное «Торпедо-Горький» принимало на своём льду «Химик» из Воскресенска. Гости одержали победу со счётом 3:2 и сравняли счёт в серии — 2-2.

На 36-й минуте встречи счёт открыл Никита Ефремов с передачи Егора Чезганова. На 49-й минуте Прохор Корбит с передач Егора Савикова и Даниэля Усманова удвоил преимущество «Химика». На 51-й минуте Никита Шавин отыграл одну шайбу. Ему ассистировали Кирилл Свищёв и Илья Чефанов. На 57-й минуте Данил Пивчулин забил третий гол гостей. На последней минуте матча Глеб Чесноков установил окончательный счёт — 2:3.

Напомним, борьба в финальной серии Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.