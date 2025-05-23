Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру останется с командой на следующий сезон

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру останется с командой на сезон-2025/2026. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, его слова приводит пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Отдельные слова благодарности тренерскому штабу — хорошая большая работа. Для Бена это новая страна, новая лига — и сразу финал. Бен остаётся с нами и на следующий сезон. Желаю всем побед и нового финала», — сказал Текслер на встрече с командой.

Напомним, Бенуа Гру вывел «Трактор» в финал Кубка Гагарина в свой первый год работы в клубе. В финальной серии плей-офф КХЛ челябинская команда проиграла «Локомотиву» со счётом 1-4.