Хартикайнен подписал контракт с «КалПа», форвард вернулся в родную команду спустя 15 лет

Нападающий Теэму Хартикайнен подписал двухлетний контракт с финским клубом «КалПа». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

35-летний форвард является воспитанником этого клуба. Хоккеист провёл два сезона на взрослом уровне в составе команды, а последний раз выступал за клуб весной 2010 года. Отмечается, что Хартикайнен будет играть под 70-м номером.

Впоследствии игрок уехал в НХЛ и в течение следующих трёх сезонов выступал в составе «Эдмонтон Ойлерз». Потом Хартикайнен провёл девять сезонов в КХЛ в «Салавате Юлаеве», в составе которого отметился несколькими рекордами. Последние три сезона хоккеист играл в швейцарской лиге за клуб «Женева-Серветт».