Буцаев: раньше «Локомотиву» не хватало настоящего лидера, сейчас это место занял Радулов

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев прокомментировал победу «Локомотива» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 и оценил выступление форварда ярославской команды Александра Радулова.

«Раньше «Локомотиву» не хватало настоящего лидера, но сейчас это место занял Радулов. Со своей харизмой, со своим желанием побеждать. Он горит на льду и вне льда. И все партнёры отмечают его роль в победе в Кубке Гагарина», – приводит слова Буцаева Metaratings.

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам этого плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.