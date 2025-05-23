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Буцаев: раньше «Локомотиву» не хватало настоящего лидера, сейчас это место занял Радулов

Буцаев: раньше «Локомотиву» не хватало настоящего лидера, сейчас это место занял Радулов
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Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев прокомментировал победу «Локомотива» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 и оценил выступление форварда ярославской команды Александра Радулова.

«Раньше «Локомотиву» не хватало настоящего лидера, но сейчас это место занял Радулов. Со своей харизмой, со своим желанием побеждать. Он горит на льду и вне льда. И все партнёры отмечают его роль в победе в Кубке Гагарина», – приводит слова Буцаева Metaratings.

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам этого плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.

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