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Двукратный обладатель Кубка Стэнли назначен генеральным менеджером «Нью-Йорк Айлендерс»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли назначен генеральным менеджером «Нью-Йорк Айлендерс»
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«Нью-Йорк Айлендерс» назначил Мэтью Дарше генеральным менеджером и исполнительным вице-президентом клуба. Об этом сообщается на официальном сайте «Айлендерс».

Отмечается, что Дарш будет управлять всеми аспектами хоккейной деятельности команды. Последние три сезона Дарш занимал должность помощника генерального менеджера и директора по хоккейным операциям в «Тампа-Бэй Лайтнинг», с которой выиграл два Кубка Стэнли подряд – в 2020 и 2021 годах.

Напомним, 22 апреля стало известно, что контракт 82-летнего Лу Ламорелло в качестве президента и генерального менеджера не будет продлён. Тогда же начался поиск нового генменеджера.

В прошедшем сезоне по итогам регулярного чемпионата «Айлендерс» финишировали на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не попали в зону плей-офф.

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