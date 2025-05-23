«Спартак» обратился к болельщикам из-за переноса матча финала МХЛ на арену «Сокольники»

Хоккейный клуб «Спартак» выступил с обращением к болельщикам в связи с решением руководства клуба о проведении седьмого матча финальной серии МХЛ МХК «Спартак» — «СКА-1946» в Ледовом дворце «Сокольники», вмещающем 1538 зрителей, в то время как остальные матчи проводились в «Мегаспорте» вместимостью 12 396 человек.

«Мы понимаем, что сложившаяся ситуация, при которой МХК «Спартак» сыграет седьмой матч финала Кубка Харламова не на большой арене «Мегаспорт», расстроила многих наших преданных болельщиков. Пока ещё редкое явление, когда молодёжные команды проводят игры плей-офф на больших аренах, даже при наличии такой возможности. И мы не раз наблюдали в последние сезоны, как решающие матчи Кубка Харламова проходили именно на маленьких аренах.

Наш клуб отдаёт должное арене «Мегаспорт», которая всегда готова пойти нам навстречу. Однако контракт ХК «Спартак» с ареной предусматривал проведение матчей только основной команды. И мы выражаем огромную благодарность руководству ДС «Мегаспорт» за согласие провести первый, второй и пятый матчи финальной серии Кубка Харламова. Отметим, что мероприятие, назначенное на ближайшие выходные, было намечено ареной ещё осенью 2024 года. Общеизвестны и много обсуждаются сложности, которые испытывает главная команда «Спартака» каждый год в декабре в связи с насыщенным графиком ДС «Мегаспорт». К сожалению, с такой проблемой может столкнуться каждый клуб, который арендует спортивную арену для проведения своих матчей.

ХК «Спартак» сожалеет, что многие болельщики не смогут попасть на решающий матч финала Кубка Харламова. Видя ваш интерес и искреннюю вовлечённость, мы постараемся учесть этот опыт в будущем при составлении календаря на сезон. А сейчас мы благодарим всех, кто придёт поддержать нашу молодежку на арену, в кинотеатр или будет болеть за нашу команду из дома», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.