«Летим «налегке». Жена Овечкина выложила видео из аэропорта перед вылетом в Россию

Анастасия Шубская, жена нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в социальных сетях сообщила, что они вылетели в Россию.

Девушка опубликовала видео из аэропорта перед вылетом, демонстрируя несколько тележек, заполненных багажом. «Как обычно, летим «налегке», — шутливо подписала ролик Анастасия.

Напомним, россиянин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил шайбу и побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На данный момент на счету Овечкина 897 голов в регулярках НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забросил 44 шайбы и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача.