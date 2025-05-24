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Драйзайтль догнал Малкина и Форсберга в бомбардирском показателе Кубка Стэнли

Драйзайтль догнал Малкина и Форсберга в бомбардирском показателе Кубка Стэнли
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал своё 20-е очко (6+14) в текущем плей-офф НХЛ. Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз», который проходит в эти минуты в Далласе (США, штат Техас), форвард отметился результативной передачей.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 05:51 (pp)     0:2 Кулак (Макдэвид, Бушар) – 35:23     0:3 Браун (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 36:36    

Благодаря этому Драйзайтль вошёл в элитный клуб игроков, родившихся за пределами Северной Америки, у которых в активе три или более сезона с 20+ очками в Кубке Стэнли, сообщает пресс-служба НХЛ. Ранее Леон набирал больше 20 очков в сезонах-2021/2022 (32 — 7+25) и 2023/2024 (31 — 10+21).

Также по три сезона с 20+ очками в Кубке Стэнли у Евгения Малкина, Петера Форсберга, Микко Рантанена и Эсы Тикканена. По четыре таких сезона у Сергея Фёдорова и Никиты Кучерова, лидером среди европейских игроков с шестью сезонами Кубка Стэнли с 20+ очками является Яри Курри.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
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