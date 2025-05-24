Драйзайтль догнал Малкина и Форсберга в бомбардирском показателе Кубка Стэнли

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал своё 20-е очко (6+14) в текущем плей-офф НХЛ. Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз», который проходит в эти минуты в Далласе (США, штат Техас), форвард отметился результативной передачей.

Благодаря этому Драйзайтль вошёл в элитный клуб игроков, родившихся за пределами Северной Америки, у которых в активе три или более сезона с 20+ очками в Кубке Стэнли, сообщает пресс-служба НХЛ. Ранее Леон набирал больше 20 очков в сезонах-2021/2022 (32 — 7+25) и 2023/2024 (31 — 10+21).

Также по три сезона с 20+ очками в Кубке Стэнли у Евгения Малкина, Петера Форсберга, Микко Рантанена и Эсы Тикканена. По четыре таких сезона у Сергея Фёдорова и Никиты Кучерова, лидером среди европейских игроков с шестью сезонами Кубка Стэнли с 20+ очками является Яри Курри.

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