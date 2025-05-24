«Даллас» впервые в истории выпустил полностью финскую стартовую пятёрку

Вся стартовая пятёрка «Даллас Старз», которая вышла на продолжающийся в данный момент в Далласе второй матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли—2025 с «Эдмонтон Ойлерз», состояла из финских игроков. Такое произошло впервые в истории франшизы с тех пор, как лига начала отслеживать этот элемент.

На первую смену «звёзд» в этой игре вышли защитники Эса Линделль и Миро Хейсканен, а также форварды Микаэль Гранлунд, Роопе Хинц и Микко Рантанен.

В данную минуту в матче идёт третий период, «Ойлерз» уверенно впереди — 3:0.

На данный момент «Даллас» ведёт в серии 1-0. Примечательно, что эти же соперники встречались в прошлогоднем финале Запада, и тогда «нефтяники» оказались сильнее в серии (4-2).