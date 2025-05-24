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«Даллас» впервые в истории выпустил полностью финскую стартовую пятёрку

«Даллас» впервые в истории выпустил полностью финскую стартовую пятёрку
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Вся стартовая пятёрка «Даллас Старз», которая вышла на продолжающийся в данный момент в Далласе второй матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли—2025 с «Эдмонтон Ойлерз», состояла из финских игроков. Такое произошло впервые в истории франшизы с тех пор, как лига начала отслеживать этот элемент.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 05:51 (pp)     0:2 Кулак (Макдэвид, Бушар) – 35:23     0:3 Браун (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 36:36    

На первую смену «звёзд» в этой игре вышли защитники Эса Линделль и Миро Хейсканен, а также форварды Микаэль Гранлунд, Роопе Хинц и Микко Рантанен.

В данную минуту в матче идёт третий период, «Ойлерз» уверенно впереди — 3:0.

На данный момент «Даллас» ведёт в серии 1-0. Примечательно, что эти же соперники встречались в прошлогоднем финале Запада, и тогда «нефтяники» оказались сильнее в серии (4-2).

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