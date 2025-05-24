Александр Овечкин стал обладателем Приза Марка Мессье по итогам сезона—2024/2025

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем престижной награды НХЛ Приз Марка Мессье, который вручается игроку, проявившему наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами, и который играет ведущую роль в развитии хоккея в своём сообществе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, что ранее Овечкин никогда не получал данную индивидуальную награду.

Напомним, в прошедшем сезоне 39-летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов, побив исторический рекорд Уэйна Гретцки. На счету канадца 894 шайбы. У россиянина теперь — 897.

Тем не менее, «Вашингтон» не смог пройти дальше второго раунда плей-офф, уступив в серии «Каролине Харрикейнз» (1-4).