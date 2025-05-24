«Торонто» не будет нанимать нового президента на смену ушедшему Шэнахану

Генеральный директор «Торонто Мейпл Лифс» Кит Пелли заявил о том, что не планирует нанимать нового президента на замену ушедшему Брэндану Шэнахану, отметим, что ожидает более тесного сотрудничества в будущем с генеральным менеджером Брэдом Треливингом и главным тренером Крэйгом Берюбе.

«Я полностью доверяю Брэду и полностью доверяю Крэйгу», — приводит слова Пелли TSN.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ «кленовые листья» вылетели во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Флориде Пантерз» (3-4). «Торонто» выходил во второй раунд лишь дважды за 11 лет руководства Шэнахана организацией. Он покинул свой пост вчера, 23 мая. При этом, в финале конференции «Мэйпл Лифс» в последний раз играли в далёком 2002 году.