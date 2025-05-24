Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голевой пас Макдэвида помог «Эдмонтону» всухую обыграть «Далллас» и сравнять счёт в серии

Голевой пас Макдэвида помог «Эдмонтону» всухую обыграть «Далллас» и сравнять счёт в серии
Комментарии

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», который завершился в Далласе (США, штат Техас), «нефтяники» одержали сухую победу над своим соперником со счётом 3:0 и сравняли счёт в серии — 1-1.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 05:51 (pp)     0:2 Кулак (Макдэвид, Бушар) – 35:23     0:3 Браун (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 36:36    

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Бретт Кулак, а также Коннор Браун. Звёздные нападающие Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид записали в свой актив по результативной передачи.

Хозяева отметиться заброшенным шайбами в сегодняшнем матче не смогли.

Следующая игра между командами состоится 25 мая. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Календарь Кубка Стэнли-2025
Сетка Кубка Стэнли-2025
Материалы по теме
Драйзайтль догнал Малкина и Форсберга в бомбардирском показателе Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android