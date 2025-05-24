Голевой пас Макдэвида помог «Эдмонтону» всухую обыграть «Далллас» и сравнять счёт в серии

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», который завершился в Далласе (США, штат Техас), «нефтяники» одержали сухую победу над своим соперником со счётом 3:0 и сравняли счёт в серии — 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Бретт Кулак, а также Коннор Браун. Звёздные нападающие Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид записали в свой актив по результативной передачи.

Хозяева отметиться заброшенным шайбами в сегодняшнем матче не смогли.

Следующая игра между командами состоится 25 мая. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.