Голевой пас Макдэвида помог «Эдмонтону» всухую обыграть «Далллас» и сравнять счёт в серии
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Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», который завершился в Далласе (США, штат Техас), «нефтяники» одержали сухую победу над своим соперником со счётом 3:0 и сравняли счёт в серии — 1-1.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 05:51 (pp) 0:2 Кулак (Макдэвид, Бушар) – 35:23 0:3 Браун (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 36:36
В составе победителей заброшенными шайбами отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Бретт Кулак, а также Коннор Браун. Звёздные нападающие Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид записали в свой актив по результативной передачи.
Хозяева отметиться заброшенным шайбами в сегодняшнем матче не смогли.
Следующая игра между командами состоится 25 мая. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
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