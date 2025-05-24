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Вратарь «Эдмонтона» Скиннер сделал невероятный сейв клюшкой во втором матче с «Далласом»

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер отметился эффектным сейвом в середине третьего периода второго матча финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:0).

За девять с половиной минут до конца третьей двадцатиминутки канадец клюшкой в падении отразил бросок финского защитника «Далласа» Эсы Линделля уже, казалось, по пустым воротам.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео невероятного спасения вратаря «нефтяников»:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 26-летнего Скиннера семь матчей, в которых он отражал 88,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,90 и трёх шат-аутах.

«Эдмонтон» сравнял счёт в серии (1-1). Третий матч пройдёт 25 мая на домашней арене «Ойлерз».