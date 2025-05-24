Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Эдмонтона» Скиннер сделал невероятный сейв клюшкой во втором матче с «Далласом»

Вратарь «Эдмонтона» Скиннер сделал невероятный сейв клюшкой во втором матче с «Далласом»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер отметился эффектным сейвом в середине третьего периода второго матча финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:0).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 05:51 (pp)     0:2 Кулак (Макдэвид, Бушар) – 35:23     0:3 Браун (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 36:36    

За девять с половиной минут до конца третьей двадцатиминутки канадец клюшкой в падении отразил бросок финского защитника «Далласа» Эсы Линделля уже, казалось, по пустым воротам.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео невероятного спасения вратаря «нефтяников»:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 26-летнего Скиннера семь матчей, в которых он отражал 88,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,90 и трёх шат-аутах.

«Эдмонтон» сравнял счёт в серии (1-1). Третий матч пройдёт 25 мая на домашней арене «Ойлерз».

Материалы по теме
«Его игра заставит замолчать многих». Макдэвид о выступлении вратаря «Эдмонтона» Скиннера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android