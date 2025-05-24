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Скиннер догнал лидирующего Бобровского по числу «сухих» матчей в сезоне Кубка Стэнли

Скиннер догнал лидирующего Бобровского по числу «сухих» матчей в сезоне Кубка Стэнли
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер оформил третий шат-аут в семи матчах в текущем плей-офф НХЛ. Во второй игре полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:0) вратарь отразил все 25 бросков в створ своих ворот (100%).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 05:51 (pp)     0:2 Кулак (Макдэвид, Бушар) – 35:23     0:3 Браун (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 36:36    

Благодаря этому Скиннер догнал единолично лидировавшего по количеству шат-аутов в этом сезоне Кубка Стэнли российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, который завершил без пропущенных шайб 3 из 14 матчей плей-офф.

Третье место по этому показателю с двумя шат-аутами в 13 играх занимает вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, уже завершивший выступление в сезоне-2024/2025.

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