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Драйзайтль и Макдэвид повторили редкое достижение Кросби и Малкина 16-летней давности в КС

Драйзайтль и Макдэвид повторили редкое достижение Кросби и Малкина 16-летней давности в КС
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Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», который завершился в Далласе (США, штат Техас), «нефтяники» одержали сухую победу над соперником со счётом 3:0 и сравняли счёт в серии — 1-1. Звёздные нападающие Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид записали в свой актив по результативной передаче и вписали своё имя в историю.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 05:51 (pp)     0:2 Кулак (Макдэвид, Бушар) – 35:23     0:3 Браун (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 36:36    

После данного матча в активе Драйзайтля и Макдэвида стало по 20 очков в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Это второй сезон подряд для этой пары с 20+ очками в Кубке Стэнли. За последние 25 лет это лишь четвёртый случай в истории, когда пара игроков набирала по 20+ очков в плей-офф два сезона подряд.

Ранее такое удалось Сидни Кросби и Евгению Малкину из «Питтсбурга» (2008/2009), Сидни Кросби и Джейку Гюнцелю также из «Питтсбурга» (2017/2018) и Никите Кучерову и Брейдену Пойнту из «Тампы» (2020/2021).

Макдэвид показал комплекс упражнений для домашней тренировки

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