Драйзайтль и Макдэвид повторили редкое достижение Кросби и Малкина 16-летней давности в КС

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», который завершился в Далласе (США, штат Техас), «нефтяники» одержали сухую победу над соперником со счётом 3:0 и сравняли счёт в серии — 1-1. Звёздные нападающие Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид записали в свой актив по результативной передаче и вписали своё имя в историю.

После данного матча в активе Драйзайтля и Макдэвида стало по 20 очков в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Это второй сезон подряд для этой пары с 20+ очками в Кубке Стэнли. За последние 25 лет это лишь четвёртый случай в истории, когда пара игроков набирала по 20+ очков в плей-офф два сезона подряд.

Ранее такое удалось Сидни Кросби и Евгению Малкину из «Питтсбурга» (2008/2009), Сидни Кросби и Джейку Гюнцелю также из «Питтсбурга» (2017/2018) и Никите Кучерову и Брейдену Пойнту из «Тампы» (2020/2021).

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