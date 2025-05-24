Стюарт Скиннер повторил редкое достижение Николая Хабибулина в плей-офф НХЛ

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер оформил шат-аут во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли — 2025 с «Даллас Старз» (3:0), который прошёл этой ночью.

Таким образом, 26-летний канадец стал девятым вратарём в истории НХЛ, кому удалось отыграть «на ноль» в каждом из своих первых трёх победных матчей в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее такое удавалось лишь Марти Турко (2007), Николаю Хабибулину (2004), Эду Бельфуру (2004), Патрику Лалиму (2002), Бренту Джонсону (2002), Мартину Бродо (1995), Турку Броде (1950) и Дейву Керру (1940).

Всего в нынешнем плей-офф на счету 26-летнего Скиннера семь матчей, в которых он отражал 88,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,90.

«Эдмонтон» сравнял счёт в серии (1-1). Третий матч пройдёт 25 мая на домашней арене «Ойлерз».