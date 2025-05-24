Макдэвид — о победе над «Далласом»: мы умеем хорошо действовать в тяжёлых ситуациях

Звёздный центрфорвард и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал победу своей команды во втором матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли — 2025 с «Даллас Старз» (3:0).

«Мы вернулись. Мы верим, что умеем хорошо действовать в тяжёлых ситуациях. Уступая 0-1 в серии на выезде, мы должны были найти способ показать нашу лучшую игру. И мы сыграли хорошо и забрали матч», — сказал Макдэвид в интервью журналистам после игры.

В этом матче 28-летний Макдэвид отметился результативной передачей. Всего в этом плей-офф на счету канадца 13 игр, в которых он набрал 20 (3+17) очков.

«Эдмонтон» сравнял счёт в серии (1-1). Третий матч пройдёт 25 мая на домашней арене «Ойлерз».