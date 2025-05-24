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Макдэвид — о победе над «Далласом»: мы умеем хорошо действовать в тяжёлых ситуациях

Макдэвид — о победе над «Далласом»: мы умеем хорошо действовать в тяжёлых ситуациях
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Звёздный центрфорвард и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал победу своей команды во втором матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли — 2025 с «Даллас Старз» (3:0).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 05:51 (pp)     0:2 Кулак (Макдэвид, Бушар) – 35:23     0:3 Браун (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 36:36    

«Мы вернулись. Мы верим, что умеем хорошо действовать в тяжёлых ситуациях. Уступая 0-1 в серии на выезде, мы должны были найти способ показать нашу лучшую игру. И мы сыграли хорошо и забрали матч», — сказал Макдэвид в интервью журналистам после игры.

В этом матче 28-летний Макдэвид отметился результативной передачей. Всего в этом плей-офф на счету канадца 13 игр, в которых он набрал 20 (3+17) очков.

«Эдмонтон» сравнял счёт в серии (1-1). Третий матч пройдёт 25 мая на домашней арене «Ойлерз».

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