Стюарт Скиннер вышел на чистое второе место по шат-аутам в истории «Эдмонтона»

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер оформил шат-аут во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли — 2025 с «Даллас Старз» (3:0), который прошёл этой ночью.

Таким образом, 26-летний канадец провёл свой четвёртый в карьере «сухой» матч в плей-офф. По этому показателю Скиннер вышел на чистое второе место в истории «Ойлерз», обойдя Билла Рэнфорда (3). Рекорд франшизы всех времён принадлежит Куртису Джозефу, на счету которого пять шат-аутов за карьеру в Кубке Стэнли.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 26-летнего Скиннера семь матчей, в которых он отражал 88,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,90.

«Эдмонтон» сравнял счёт в серии (1-1). Третий матч пройдёт 25 мая на домашней арене «Ойлерз».