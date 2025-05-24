Главный тренер «Эдмонтона» оценил яркое выступление Скиннера во второй игре с «Далласом»
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал уверенную игру голкипера своей команды Стюарта Скиннера во втором матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:0).
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 05:51 (pp) 0:2 Кулак (Макдэвид, Бушар) – 35:23 0:3 Браун (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 36:36
«Он сделал несколько по-настоящему важных сейвов для нас сегодня. У Стю было много своевременных спасений, особенно то, что было в начале третьего периода, которое помогло нам не позволить им забить», — сказал Ноблох на пресс-конференции.
Всего в нынешнем плей-офф на счету 26-летнего Скиннера семь матчей, в которых он отражал 88,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,90 и трёх шат-аутах.
«Эдмонтон» сравнял счёт в серии (1-1). Третий матч пройдёт 25 мая на домашней арене «Ойлерз».
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