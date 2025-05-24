Главный тренер «Эдмонтона» оценил яркое выступление Скиннера во второй игре с «Далласом»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал уверенную игру голкипера своей команды Стюарта Скиннера во втором матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:0).

«Он сделал несколько по-настоящему важных сейвов для нас сегодня. У Стю было много своевременных спасений, особенно то, что было в начале третьего периода, которое помогло нам не позволить им забить», — сказал Ноблох на пресс-конференции.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 26-летнего Скиннера семь матчей, в которых он отражал 88,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,90 и трёх шат-аутах.

«Эдмонтон» сравнял счёт в серии (1-1). Третий матч пройдёт 25 мая на домашней арене «Ойлерз».